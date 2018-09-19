قال خالد حسن مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاربعاء، إن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد سيفتتح غدا المعرض السنوي لبيع السلع بحي الأمل بمدينة الخارجة.

وأضاف خالد، أن المعرض يضم 120 باكية سلع مختلفة ويستمر شهرين، ويشارك به تجار من مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير جميع السلع والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة، وأن المحافظة تحرص على إقامة المعرض سنويا بمركزي الخارجة والداخلة حتى يستفيد أكبر شريحة من المواطنين وتخلق روح تنافسية بين التجار.

وأوضح مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، إن الهيئة انتهت من الإعداد لاحتفال المحافظة بعيدها القومي من خلال إقامة عروض وكرنفالات احتفالية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.