قال أرون راليتيجينا، المدعي العام بنيابة جنوب إفريقيا، إن بلاده تتعامل مع جرائم تهريب المهاجرين على أنها جرائم منظمة، وتعمل في إطار مواجهتها، مشيرا إلى أن القانون يواجه ذلك بالمحاكمات السريعة كونها قضايا يعاقب عليها قانون الجرائم المنظمة.

وأضاف "أرون" في كلمته بمؤتمر نواب عموم إفريقيا وأوروبا، المنعقد حاليا بشرم الشيخ، أن بلاده تتطلع لتحقيق نجاحات الدولة المصرية في مواجهة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين مشيدًا بالمنظومة المصرية المتكاملة لمواجهة تلك الجرائم.

وأوضح، أن هناك ثغرات قانونية يجرى العمل حاليا على معالجتها بوضع تشريع وقانون جديد قوي قادر على مواجهة تلك الجرائم لمواجهة التغيرات التي تشهدها تلك الجرائم.