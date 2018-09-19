قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة نجحت في توقيع بروتوكول دولي مع أصحاب مدارس القطاع الخاص لإدارة والإشراف الكامل على المدارس الحكومية.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية، أن تلك المدارس الحكومية الدولية سيتم افتتاحها الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن المدارس تقدم درجات الـ"IG" والشهادات الأمريكية بتكلفة 15 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا النوع من المدارس سيساهم في تخفيف الضغط والإقبال الكبير على المدارس التجريبية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشفى المنوفية العسكري بشبين الكوم، الذي يعد صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية.

وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.