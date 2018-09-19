في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي للوزارة بأن الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة افتتحت أول فصل في جمهورية مصر العربية لمزدوجي متعددي الإعاقة بمدرسة النور للمكفوفين بحمامات القبة بالتعاون مع مؤسسة نداء للإعاقات (السمع بصرية)، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، والدكتور أحمد آدم مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، والدكتور عبد الستار شعبان مدير عام تنمية التربية الخاصة، والأستاذ نبيل جعفر مدير عام إدارة الزيتون التعليمية، والأستاذة ماجدة فهمى رئيس مؤسسة نداء للإعاقات (السمع بصرية)، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الوزارة.

ومن جهته، صرح الدكتور محمد عمر نائب الوزير ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية أنه قد أناب عبد السلام للافتتاح، مشيرًا إلى أن هذا الفصل يعتبر أول فصل في جمهورية مصر العربية للإعاقات المزدوجة والمتعددة، وأن التعليم في الفصل يتم بشكل فردى، ويضم الفصل (4) طلاب مصاحب لهم (4) معلمين.

وأشار إلى أن هذه التجربة تعد تجربة فريدة على مستوى العالم العربي، وفكرة المشروع بدأت منذ ثلاث أعوام وبدأنا بتنفيذ أربع فصول كتجربة وسنعمل على تنفيذ مدرسة متخصصة لخدمة أبنائنا لذوى الاحتياجات الخاصة، وقد عملنا على المشروع بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسرى عبدالله الذى له فضل كبير في ذلك النجاح وأيضًا تعاونًا مع مركز المناهج والأكاديمية المهنية للمعلمين لإعداد الحقائب التدريبية.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بأن المعلمين الذى تم تدريبهم قاموا بشرح تفاصيل عملهم مع الطلاب بحصولهم على تدريب نظري، وعملي، كما أوضحوا تفاعلهم من خلال التدريب، واستخدام كل أداة موجودة داخل الفصول، واعتمادهم في تدربهم العملي مع الإعاقة السمع بصرية على التعامل عن طريقة اللمس، كما أن التعامل الفردي يتم وفق خطة فردية يتم وضعها كل طالب على حدة.

ومن جهتها أشارت الدكتورة إنجي مشهور مستشار الوزير لشئون التربية الخاصة أن هذه الفصول قد أٌعدت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية بناًء على بروتوكول تعاون تم مع الوزارة بإعداد (10) فصول لمدة ثلاث سنوات، وتدريب (180) معلم على مدار ثلاث سنوات.

ومن جهتها أشارت عبدالسلام إلي أن القرارات الوزارية المنظمة للتربية الخاصة منذ صدورها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت تمنع وجود إعاقتين في مدرسة واحدة مما حرم هذه الفئة من التعليم لسنوات طويلة، لذلك يعتبر هذا حدث فريد من نوعه أن يكون هناك فصول تخصصية لمزدوجي ومتعددي الإعاقة.

وقام الدكتور محمد عمر بتسليم الشهادات إلي (30) معلم معتمد مزدوج لمتعددي الإعاقة، وهذه الشهادة معتمدة من ثلاث جهات مدرسة بيركنز الأمريكية، جمعية نداء للإعاقات (السمع بصرية)، والإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة.