أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع روسيا، خصوصا في ظل قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والمُمتدة منذ زمن طويل.

وقال التراس، إننا بحثنا سبل تسهيل أساليب التعاون في كل المجالات التي تعمل فيها الهيئة، وستكون هناك قنوات اتصال مُباشرة بين الجانبين لتعزيز ذلك مُستقبلا، خصوصًا في ظل قوة العلاقة بين الرئيسين السيسي وبوتين، وذلك خلال استقبال الفريق عبد المنعم التراس، سيرجي كيربتشنكو سفير دولة روسيا بالقاهرة، والوفد المُرافق له.

وشدد على أهمية التعاون مع دولة روسيا على نحو يُلبي المصالح المُشتركة بين الجانبين، خصوصًا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع نصب أعينيها توفير كل الإمكانات والسبل لتسريع عجلة التنمية في البلاد.

وأوضح كيربتشنكو، أننا تعرفنا على أنشطة الهيئة العربية للتصنيع وخُططها المُستقبلية، وأننا نتطلع إلى دعم المزيد من أوجه التعاون في العديد من المجالات الصناعية، مؤكدا أن الهيئة تمثل أحد أعمدة الصناعة المصرية، وأنها ستكون لها مكانة خصوصًا في طريق تعزيز هذا التعاون.