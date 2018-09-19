وقع محمود مبروك المستشار بجامعة الدول العربية، استمارة عضوية في حزب الوفد.

وقال في بيان صادر عن الحزب اليوم، خلال انضمامه للحزب، إن الساحة السياسية مهيئة للعمل الحزبي بقيادة الوفد الذي يعتبر أهم الأرقام السياسية في المشهد السياسي لما يتمتع من عراقة وأصالة وتاريخ سياسي مشرف يعتبر ركيزة في الحياة السياسية وهو الحزب الأكثر قبولا في الشارع المصري ومن المتوقع أن يفوز بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة لأنه طوال تاريخه كان دائما يقف ويساند الدولة الوطنية كما أن في تاريخه معنى بشأن المواطن المصري مكافحا الى جواره من أجل تحقيق مطالبهم، مؤكدا أنه سيتم الاستفادة من رئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة القيمة والقامة لهذا الحزب العريق لما فيه صالح الحزب والوطن.

من جهته رحب المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد بانضمامه إلى الوفد، مشيرا إلى أنه قامة وطنية وسياسية تفيد الوفد في هذه المرحلة التي يعملون فيها على إعادة بناء الحزب على أن يكون حزبا قويا فعالا ولاعبا أساسيا على المسرح السياسي، كما قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة ضمه إلى لجنة العلاقات الخارجية بالحزب.