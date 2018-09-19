تخيل "البوجي" المطلوب بـ6 قضايا نصب وسرقة وسفر عماله والمحكوم عليه بـ50 سنة، قدرته على الهروب من العقاب والمحاسبة على الجرائم التي ارتكبها أهمها التلاعب بأرواح وأحلام الشباب بالسفر بطريقة غير شرعية.

ووفقًا لخطة أمنية مُحكمة وضعت من قبل فريق قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، تمكنوا، مساء اليوم، من إلقاء القبض على أخطر العناصر الإجرامية القائمة بعمليات الهجرة غير الشرعية بنطاق البلاد لراغبي السفر للدول الأوروبية، بالطرق غير المشروعة، عن طريق الشواطئ المختلفة للبلاد.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود العميد سعيد يوسف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بضبط شخص من أخطر العناصر الإجرامية القائمة بعمليات الهجرة غير الشرعية بنطاق البلاد.

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، برئاسة العقيد على ماجد، بالاشتراك مع ضباط قسم مكافحة الأموال العامة والقوة السرية المرافقة، من ضبط شخص يدعي "إسماعيل. إ. ر"، وشهرته "إسماعيل البوجي"، مواليد 1975، غطاس، مقيم شارع الحلقات أبو قير، دائرة قسم شرطة المنتزه ثان.

وأسفرت تحريات الرائد أحمد السيد، ضباط فسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بأن المتهم سابق اتهامه في عدد 6 قضايا "نصب، سرقة، مشاجرة" أخرهم القضية رقم 2154/2016 جنح قسم شرطة الجمرك "نصب"، المطلوب للتنفيذ عليه في عدد 260 حكم حبس بإجمالي 50 سنة حبس "تسفير عمالة، نصب، استيلاء" أخرهم القضية رقم 8506/2016 جنح قسم شرطة الرمل أول "استيلاء" المحصورة تحت رقم 2030/2017، والمقضي عليه فيها حضوريًا بالحبس لمدة سنة بجلسة 13 مارس لعام 2017.

وأكدت تحريات ضباط فسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضايا رقم 2133/2018 إداري مركز شرطة إدكو، والقضية رقم 8082/2017 إداري قسم شرطة المنتزه ثان، والقضية رقم 19102/2017 إداري قسم شرطة المنتزه ثان، والقضية رقم 11619/2017 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، والقضية رقم 3445/2017 جنح قسم شرطة العامرية ثان، القضية رقم 2293/2017 إداري قسم شرطة الدخيلة، والقضية رقم 5423/2017 إداري قسم شرطة الدخيلة، جميع القضايا سالفة الذكر "هجرة غير شرعية".

وبمواجهته أقر بأنه المعنى بالأحكام المنوه عنها بعالية، وقرارات الضبط والإحضار الصدارة بحقه، وأضاف بسابقة قيامه بتسفير العديد من راغبي السفر للدول الأوروبية، بالطرق غير المشروعة، عن طريق الشواطئ المختلفة للبلاد، ويشار إلى أن سالف الذكر مدرج على قوائم المنع من السفر والضبط مع سحب جواز السفر الخاص به.

أخطرت النيابة العامة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجار العرض على النيابة العامة.