تفاصيل كثيرة كشفت عنها جهات التحقيق في واقعة العثور على شاب في العقد الثالث من عمره، مذبوحا داخل شقته بمنطقة إمبابة.

التحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، كشفت أن الشاب المقتول كان على علاقة غير شرعية بفتاة عمرها 17 عاما، تقيم معه فى العقار، وأنه التقط لها صورا عارية، وهدد الفتاة بفضحها، وأقام علاقة أخرى مع أمها، ما أدى إلى اتفاق الأب والأم على قتل الشاب.

- مقيم في العقار منذ عامين:

"حمادة " 38 سنة يعمل فني كمبيوتر، ومقيم داخل شقته بصحبة والدته منذ قرابة عامين، بعد أن تزوج أخواته "البنات".. كان على علاقة غير شرعية بـ"سيدة"، تقيم معه في نفس العقار، كما جاء على لسان عدد من الجيران وقاطني العقار، الذي يقع في منطقة بشتيل بإمبابة، شمال محافظة الجيزة، يوم السبت الماضي.

وانتهت حياة الشاب بعدما تلقى عدة طعنات فى الصدر والرقبة داخل غرفة نومه في ظروف وصفت وقتها بالغامضة.

- ذبح في الرقبة، وحافظة نقود بداخلها 60 جنيها:

بمجرد بلاغ الأم، بعدما اكتشفت الجريمة، عقب عودتها من العمل في أحد المصانع، جرى إبلاغ قوات الشرطة، وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان البلاغ.

وتبين أن مسرح الجريمة عبارة عن "شقة فى الطابق الأرضي"، بعقار مكون من 4 طوابق، وعثرت القوات على جثة المجني عليه مصابا بعدة طعنات وذبح قطعي في الرقبة، وبجواره حافظة نقود بها 60 جنيها.

- علاقة غير شرعية:

عقب الانتهاء من المعاينة والمناظرة، تشكل فريق بحث وتحر، قاده العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، وفحصت القوات علاقات المجني عليه وخلافاته، وتوصلت إلى أن الشاب المقتول كان على علاقة غير شرعية بسيدة تقيم معه في نفس العقار.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت القوات إلى أن تلك العلاقة انتهت، وارتبط الشاب بعلاقة غير شرعية بـ"ابنتها" 17 سنة، والتقط صورا "فاضحة"، وبدأ فى تهديدها، ما دفع "أشرف" 42 سنة عامل، وزوجته "جيهان" 38 سنة ربة منزل، بالاستعانة بأحد اقاربهما ويدعى "منصور" 41 سنة، كهربائي لقتل المجني عليه، انتقاما منه على علاقته بـ"ابنة" الأول والثانية.

- تنفيذ الجريمة:

صباح يوم السبت الماضي، طرقت "جيهان" الباب على الشاب، وعقب دخولها الشقة تركت باب الشقة مفتوحا مستغلة غياب والدة المجني عليه التي ذهبت للعمل في الساعات الأولي من صباح اليوم، ودخل بعدها الزوج وصديقه، وقاموا بشل حركة المجني عليه وسددوا له عدة طعنات واستولوا على هاتفه المحمول وحقيبة خاصة بـ"ابنة" المتهم الأول والمتهمة الثانية، كانت لديه في الشقة، وألقوا بالهاتف فى النيل، وأيضا سلاح الجريمة.

- حبس المتهمين:

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، جرى التوصل للمتهمين، واستئذان النيابة العامة، وأمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة حوادث شمال الجيزة.

وبدأت النيابة في استجواب المتهمين، وجاء في التحقيقات، أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة، ومثلوا الجريمة، وأصدرت النيابة برئاسة محمد شرف رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، قرارا بحبس المتهمين لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

النائب العام المستشار نبيل صادق