أقامت كلية التجارة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة بهيّه للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي ندوة توعويه حول مرض سرطان الثدى ،وذلك برعاية أ.د. خالد قدري عميد الكلية و أ.د. عبير فرحات وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلمتها أشادت أ.د. عبير فرحات بدور مؤسسة بهيّة المجتمعيّ في نشر الوعي الصحي بين كافة الشرائح العمرية للسيدات داخل المجتمع وليس مجرد الكشف المبكر أو التشخيص و العلاج للمرض.

و أكدت حرص جامعة عين شمس على التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني بما يصب في صالح المواطن والمجتمع ككل.

وأشارت أ.د. جيهان رجب أستاذ التسويق بالكلية إلى أهمية نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع الجامعي ،خاصة و أن الاكتشاف المبكر للمرض يزيد من نسب الشفاء لتصل إلى 99% .

واستعرضت أ. فاطمة من فريق مؤسسة بهيّة نشأة المؤسسة والهدف منها انقاذ حياة سيدات وأمهات مصر عن طريق الاكتشاف المبكر .

و تناولت الأعراض الخاصة بالمرض وطرق الوقاية وكيفية الفحص الذاتى ،لافتة إلى وجود أقسام للدعم النفسى للمرضى وأسرهم والمحيطين بهم داخل المؤسسة.

وأكدت أ.هالة بايزيد من أعضاء فريق بهية أن كل الخدمات المقدمة من المؤسسة مجانية سواء ما يتعلق بالكشف أو العلاج. وأشارت إلى أن هناك مباحثات بين المؤسسة ووزارة الصحة للعمل في مجال الصحة الإنجابية كما تحدثت د. شروق عن الجانب الطبى لسرطان الثدى وما هو السرطان ؟ لماذا بدأ التخوف منه ؟ وما هى أعراضه ؟ وكيفية اكتشافه مبكرا (التشخيص المبكر ) واستعرضت أ.د.عبير فرحات تجربتين أصيبتا بمرض سرطان الثدى والمراحل التي خاضتاها وصولاً للشفاء التام.

كما تم فتح باب النقاش و الرد على استفسارات الحضور.

وفى ختام الندوة تم إهداء بدرع جامعة عين شمس لفريق مؤسسة بهيّه تقديراً لجهودهم