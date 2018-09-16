تعاون بين "جامعة عين شمس" و"بنك مصر" لإصدار بطاقات دفع إلكتروني للطلاب

وقع اليوم كلا من، عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ،بروتوكول تعاون مشترك لاتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيل خدمات الدفع و التحصيل الإلكتروني للمصروفات و الرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب.

جاء ذلك بحضور أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.سمير عثمان أمين عام الجامعة و أ.محمد الديب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و أ.سهيل محمود حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و مدير فرع بنك مصر بالجامعة و مدير عام الشئون القانونية بالجامعةو عدد من أعضاء مجلس إدارة بنك مصر.

يأتي توقيع البروتوكول في اطار تنفيذ توجهات الدولة ممثلة في وزارة المالية بتفعيل خدمات الدفع و التحصيل الإلكتروني و تطبيقاً لقرار وزارة المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية و الضريبية والجمركية بنظام الدفع والتحصيل الإلكتروني .

يسري البروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد و يتضمن تولي بنك مصر إصدار بطاقات دفع إلكتروني مجاني للطلاب تيسّر عليهم عملية سداد المصروفات و الرسوم الدراسية، ويمكن السداد باستخدام ماكينات POS أو من خلال موقع الجامعة الإلكتروني