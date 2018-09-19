قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الشعب العربي كله حزين على رحيل الفنان جميل راتب، لافتًا إلى أن راتب لم تقيده الجغرافيا وكان له مشوار فني هام في العديد من الدول، ودخل التاريخ.

وأشار "الشناوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، إلى أنه اسمه تحول إلى صفة فيه، وأنه كان في منتهى الطيبة والتواضع والتلقائية.

وأضاف أنه كان يستطيع الدخول في عمق الشخصية مهما كانت المساحة، متابعًا: "فنان استثنائي على خليقة الفن المصري والعربي".