سيطر الحديث عن ظهور تجاعيد لمحصول الطماطم فى مصر، على فعاليات حلقة نقاشية أقيمت على هامش معرض صحارى بأرض المعارض الجديدة، اليوم، بحضور المجموعة اليابانية الموردة للتقاوى ووكيلها ومركز البحوث الزراعية، وخلصت المناقشة إلى أن الإصابة كانت بمنطقتى وادى النطرون وكفر الشيخ بمساحة بلغت 1000 فدان، ما يعادل 2.5% فقط من حجم المساحة المزروعة.

وقال الدكتور محمد فهيم، مدير المعمل المركزى للتغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، إن الزراعة فى مصر هذا العام تأثرت بتقلبات جوية حادة ساعدت على انتشار الأمراض، منها رياح الخماسين الشديدة خلال فصل الربيع، والحرارة العالية خلال فصل الصيف، وكذلك الشتاء القصير شديد البرودة، ما أدى إلى زيادة تأثير الحشرات والفيروسات على المزارع، وخصوصاً فى المناطق الزراعية القديمة والمغلقة، مطالباً المزارعين بمزيد من الانتباه خلال المرحلة المقبلة، ومراعاة اتباع القواعد العلمية فى الزراعة.

«البحوث الزراعية»: الزراعة فى مصر تأثرت بتقلّبات جوية حادة هذا العام

وتابع: «أثبتت تحاليل وزارة الزراعة أن النبات محل الشكوى ليس مستهجناً من الأساس، وهو ما يؤكد ما حذرت منه المجموعة اليابانية ووكيلها فى مصر فى أبريل الماضى من انتشار عبوات مغشوشة». وأكدت المناقشات أن بذور هجين طماطم 023 تم استخدامها فى العديد من مناطق زراعة الطماطم فى كل محافظات مصر، ومنها قنا، والأقصر، والخطاطبة، وإسنا، والضبعة، وسيناء، ولم يرد منها أى شكوى، وإن الشركة وزعت خلال الموسم الحالى 40 ألف عبوة من هذه البذور بما يعادل 90% مما تم استيراده من مجموعة ساكاتا اليابانية المنتجة للبذور.