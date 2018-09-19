طالبت كريستين بليسى فورد، الباحثة الجامعية التى تتهم القاضى بريت كافانو، بالتحرش بها، مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى آى» بأن يحقق فى الوقائع التى أوردتها ضد القاضى، المرشح أيضاً من الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لتولى منصب فى المحكمة العليا، قبل أن تمثل الباحثة أمام مجلس الشيوخ، شاكية من أنها تتلقى تهديدات بالقتل منذ الكشف عن هويتها.

وفى سياق مشابه، كشفت الممثلة الإباحية الأمريكية، ستورمى دانييلز، فى مقال بصحيفة «الجارديان» البريطانية، أمس، تفاصيل مثيرة عن «العلاقة الجنسية» التى جمعتها بـ«ترامب» قبل سنوات، والواردة فى كتابها الصادر مؤخراً بعنوان «التفاصيل المخجلة»، ووصفتها بأنها كانت «الأقل إثارةً»، على حد تعبيرها.

وبالتوازى، أعلنت دار «St. Martin’s Press» للنشر أن أندرو مكابى، النائب السابق لمدير «إف بى آى»، ألَّف كتاباً بشأن جهود حماية الولايات المتحدة بعنوان «التهديد: كيف يحمى (إف بى آى) أمريكا فى عصر الإرهاب وترامب»، ومن المقرر طرحه بالأسواق 4 ديسمبر المقبل، فيما حقق كتاب «الخوف» للكاتب الصحفى «بوب وودورد»، حول كواليس البيت الأبيض مبيعات تخطت 1.1 مليون نسخة فى أول أسبوع من إصداره، حسب وكالة «فرانس برس».

من ناحية أخرى، أعلن «ترامب»، أمس، أن بولندا مستعدّة لدفع مليارَى دولار لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها، قائلاً إنّه يدرس العرض بشكل جدّى.