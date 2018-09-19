أبناء ونيس يروون لـ"الوطن" ذكرياتهم مع "أبوالفضل": جميل راتب جدنا بجد

"أبوالفضل جادالله عويس"، ذلك الجد الذي تربى على يديه أجيال كثيرة، غرس الأخلاق والمبادئ في أحفاده ومشاهديه، غاب الجد بجسده إلا أنه سيظل حاضرا بمواقفه وأفعاله مع أحفاده الذين شاركوه عمله الفني "يوميات ونيس" على مدار 8 أجزاء.

"رحيل الفنان جميل راتب شىء صعب جدا عليا"، هكذا بدأت هدى هاني، صاحبة دور حفيدته "جهاد"، حديثها عن الراحل جميل راتب، واصفة إياه بالجد الفعلي لها، حيث قالت: "ولدت بعد وفاة أجدادي، إلا أنني عرفت معنى الجد بعدما قابلته"، وهو إنسان راقي جدا جمع بين الأخلاق الفرنسية والتدين المصري، وتختلف شخصيته تماما على عكس أدوار الشر التي قدمها في أعمال فنية عديدة.

وروت "هدى" لـ"الوطن"، بعض المواقف التي لا تنساها مع الفنان الراحل، خلال تصوير مسلسل "يوميات ونيس"، أن أحد العمال قتل "صرصارًا" فغضب "راتب"، وتناقشت معه وقلت له "صرصار داخل بيتي إزاي مموتهوش"، فرد عليا: "أيوة دي روح سبيها وهي هتخرج لوحدها.. وبعدين نضفوا البيت كويس مش هيجي أصلا".

جهاد: "أبوالفضل" احتضنني على خشبة المسرح بعد وفاة والدتي و"قالي أنتي فنانة عظيمة واللى عملتية دا ميقدرش عليه نجوم كبار"

"احتضنني بعد وفاة والدتي"، كلمات عبرت بها "جهاد" عن المواقف الذي دعمها فيه "راتب" ، عندما توفيت والدتها خلال عرض مسرحية "ونيس"، ولكنني أكملت دوري بثبات، وعقب إسدال الستار بكيت بشدة ألا أنه احتضنني ودعمني ببعض الكلمات التي لا أنساها "أنتي فنانة عظيمة.. واللى عملتيه ده ميقدرش عليه نجوم كبار".

شرف الدين: كان يساعدنا في حل مشاكلنا الشخصية قبل تعليمنا تجسيد الأدوار الفنية

"الدكتور شرف الدين"، الشخصية التي قدمها الفنان فادي خفاجة في يوميات ونيس، أكد أن الفنان جميل راتب من الشخصيات التي لا يمكن أن ينساها أبدا في حياته، فهو بمثابة الأب والجد، فكان يحتوي الجميع وكان يعاملنا بمثابة الجد- حسب قوله.

وعن علاقة الفنان جميل راتب، بطاقم العمل خارج الأستديوهات، يقول خفاجة لـ"الوطن"، أنه كان يساعد الجميع دائما، ونتعلم منه كيفية تجسيد الأدوار الفنية، كما كان يساعد في حل المشاكل الشخصية لأي شخص يسمع بأنه يعاني من صعوبات.

هدى: خسرت إنسان لا يمكن أن أعوضه ابدا هيوحشني جدا ولا يمكن هقدر أنساه

أما آخر أحفاد جميل راتب في المسلسل "هدى"، التي جسدتها ريم أحمد فنعت الراحل قائلة: "ربنا يرحمه، بجد فراقه قاسي جدا عليا، خسرت إنسان لا يمكن أن أعوضه أبدا، هيوحشني جدا ولا يمكن هقدر أنساه"، موضحة أنه فعلا إنسان راقي جدا ومهذب ويساعد الجميع بدون تردد".

"منذ دخولي الأستديو وهو بمثابة الجد لي"، هكذا وصفت "ريم" لـ"الوطن"، علاقتها بالفنان الراحل، فكان بمثابة الجد لها، وكان يحتويها ويدعمها دائما وكان تشعر تجاهه بـ"الحب والحنية".