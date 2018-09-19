رئيس جامعة بني سويف يوضح الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بأنه تم تجهيز المدن الجامعية وإجراء كل أعمال الصيانة اللازمة بها من إضاءة ومقاعد ودورات المياه وبناء أسوار حولها حماية للطلاب وغيرها، كما تم إنشاء قاعة للنشاط الطلابي معدة بالكامل لعقد فعاليات الجامعة مثل المؤتمرات والندوات وغيرها أو لعقد فعاليات المجتمع الخارجي المتمثل في محافظة بني سويف، وذلك بهدف تنفيذ خطة تنوير الشباب وتوعيتهم ثقافيا ودينيا، وتم اختيار مكان هذه القاعة بالمدينة الجامعة لأنها تشتمل على أكبر تجمع طلابي.

وأضاف أن هناك آلية موحدة لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية تتسم بالعدل والمساواة بين الطلاب المغتربين ولا تسمح بأي استثناءات، ومن بين الشروط الواجب مراعاتها بعد المسافة والمجموع، ومن لديهم ظروف صحية خاصة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الشهداء.

وفيما يتعلق بالشباب أيضا وسوق العمل أشار الدكتور منصور حسن إلى أن الجامعة تسعى إلى المشاركة في إنشاء مصنع للنباتات الطبية والعطرية وخاصة مع وجود معهد للنباتات الطبية والعطرية بالجامعة، وكذا مصنع للمخلفات، وتحلية المياه، والتي تساعد بدورها في نظافة البيئة والتقليل من التلوث والتخلص من المخلفات، وتتطلب هذه المصانع بدورها أيدي عاملة لتشغيلها، ولن يقف دور الجامعة عند ذلك، بل سيتم عمل تأهيل للحرفيين بمحافظة بني سويف على عدة مراحل يتمثل في محو الأمية، والتدريب على كيفية كتابة السيرة الذاتية، وتعلم استخدام الحاسب الآلي؛ هذا بالإضافة إلى إعادة تأهيل للخريجيين، وسيساهم ذلك في القضاء على البطالة واستثمار العنصر البشري والحد من الجرائم، وخاصة مع وجود كلية التعليم الصناعي ومعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجامعة، ومن المقرر إنشاء مكتب لريادة الأعمال فضلا عن وجود مركز للحضانات بالمعهد في الوقت الحالي، ويتم عقد دورات تدريبية مجانية للطلاب والخريجيين بالمعهد.

أما فيما يخص الاستعداد بالكليات فأعلن رئيس الجامعة بأنه تم تعيين وتكليف العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام والمديرين منذ أول شهر أغسطس، وتتبع الجامعة مع بداية العام الدراسي مبادرة "اعرف جامعتك" لتعريف الطلاب بالجامعة وكلياتها وأقسامها العلمية وأنشطتها ويتخللها فقرات ترفيهية، ومن المقرر أن تتطور لمبادرة "اعرف محافظتك" وتشجيع السياحة بالمحافظة وعقد بروتوكولات تعاون مع المحافظة في كل المجالات المشتركة، ويليها مبادرة "اعرف بلدك" مما يعزز الانتماء للوطن.

وأوضح الأستاذ الدكتور منصور حسن إدراج الجامعة في العديد من التصنيفات الدولية وحصولها على ترتيب متقدم بها، حيث كانت الجامعة الأولى على الجامعات المصرية في تصنيف التايمز، كما تم إدراجها في تصنيف شنغهاي مؤخرا، كما احتلت البوابة الإلكترونية المركز الأول على الجامعات المصرية طبقا لتصنيف المجلس الأعلى للجامعات.

واختتم رئيس الجامعة المؤتمر الصحفي بشرح زيارة الاتفاقيات الدولية بروما، والتي تتوافق مع فكر الدولة، وأنه تم اختيار جامعة سابينزا لعراقتها، حيث تعد من أقدم الجامعات بإيطاليا وأكبرها حجما تم تأسيسها عام 1303م، فهي الأولى بإيطاليا والثانية في أوروبا، فضلا عن ترتيبها في المركز من بين أول ثلاثين جامعة أوروبية طبقا لتصنيف شنغهاي، وكذا تميزها بتوافر عدة تخصصات تتناسب وتخصصات الجامعة والتي تتمثل في: الزراعة والفنون والهندسة والاقتصاد والرياضة والصيدلة والطب.

وتم عقد عدة بروتوكولات الأول منها مع جامعة سابينزا، والثاني مع مستشفى بولي كلينيكو، والثالث مع جامعة فورو ايطالكو روما، واختتمت بزيارة رئيس الجامعة للأكاديمية المصرية للفنون بروما، حيث تم الاتفاق مع مدير الأكاديمية على التعاون بين جامعة بني سويف والأكاديمية وذلك بإيفاد طلاب الجامعة المتميزين فى تلك المجالات من فنون شعبيه وكورال وفنون تشكيليه للمشاركه فى الإحتفالات والمناسبات والعروض التى تقدمها الأكاديمية.