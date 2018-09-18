افتتح اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، اليوم، معرض الخضروات والفاكهة في شارع الجيش بالمنصورة، ضمن مبادرة وزارة الداخلية " كلنا واحد" للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وبيع المنتجات بسعر الجملة للمستهلك.

حضر الافتتاح العميد عبدالحميد الصيرفي، مدير مباحث التموين، والعميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة للمرور، والمهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وقيادات مديرية الأمن.

وعبر مدير الأمن عن ارتياحه الشديد لجودة المعروضات من الخضار والفاكهة، وأن الأسعار المعروضة علي كافة المنتجات ومنافسة لسعر السوق بنسبة تزيد عن 30%.

وشهد المعرض إقبالا شديدا من المواطنين عقب الافتتاح، الذين اشتروا بكميات كبيرة، وباع المعرض كيلو العنب بسعر 15 جنية فيما يباع في السوق بسعر 20 جنية، والبطاطس بسعر 6 جنية، والطماطم 6 جنية، و المانجو 15 جنية، والكوسة 6 جنية، والخيار 7جنيه، والفلفل 6 جنية، والبلح 7 جنية، والموز 10 جنيه.