تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يوضح حجم الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا جراء سياسات الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، حيث تحاصر أزمة الليرة التركية نظام أردوغان، فيما باءت كل خططه لإنقاذها بالفشل.

وكشف نائب سابق في حزب الشعب الجمهوري المعارض، خلال الفيديو، عن وجود صفقة بين أردوغان، وتميم بن حمد، أمير قطر، حيث يخطط حزب العدالة والتنمية لبيع "خطوط تركيا الجوية" وبنك "هالك" التركي، وإشراك قطر في صندوق تركيا السيادي.

وعن الطائرة القطرية، التي تبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار، أوضح إنها منحة لشراء أردوغان نفسه، وهو ما أكدته صحيفة "أحوال" التركية، ما يعكس استغلال قطر لأزمة تركيا.