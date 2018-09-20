أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، مصرع 4 أطفال وإصابة اثنين (لم تحددهما) بجروح خطرة، إثر تصادم بين قطار ودراجة بضائع كان على متنها أطفال، وقالت الشرطة، إنّ الحادث وقع صباح اليوم، على أحد خطوط السكك الحديدية لبلدة "أوس" التي تبعد 100 كيلومترا، جنوب شرقي العاصمة أمستردام، حسبما نفلت وكالة "أسوشيتيد برس".

من جانبها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن دراجات البضائع، ثلاثية العجلات، تعد وسيلة لنقل البضائع لاحتوائها على صندوق خشبي أمام قائدها، غيّر أنه ذاع استخدامها بين الآباء الهولنديين لنقل الأطفال الصغار.