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ليبرمان: إسرائيل ستواصل منع "التموضع الإيراني" في سوريا

ليبرمان: إسرائيل ستواصل منع "التموضع الإيراني" في سوريا

روسيا تقيد الحركة الجوية والبحرية قبالة السواحل السورية

روسيا تقيد الحركة الجوية والبحرية قبالة السواحل السورية

مصادر: انتهاء أعمال الصيانة والتطوير بطريق المطار مساء اليوم

مصادر: انتهاء أعمال الصيانة والتطوير بطريق المطار مساء اليوم

انقلاب سيارة نقل محملة بـ53 طن فوسفات دون إصابات بالصحراوي الغربي

انقلاب سيارة نقل محملة بـ53 طن فوسفات دون إصابات بالصحراوي الغربي

"عباس" يبدأ جولة دولية قبل انضمامه لاجتماعات الأمم المتحدة

"عباس" يبدأ جولة دولية قبل انضمامه لاجتماعات الأمم المتحدة

"مرور الجيزة": ضبط 7 ألاف مخالفة في حملة أمنية

"مرور الجيزة": ضبط 7 ألاف مخالفة في حملة أمنية

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مرمطة المواطنين فى مكاتب التموين.. وشعار الموظفين: «تعالى الشهر الجاى تلاقى بطاقتك»

سيدة تعرض «بيع طفل قبل ولادته» بـ20 ألف جنيه على «فيس بوك».. و«الوطن» تتواصل معها وتبلغ «القومى»

سيدة تعرض «بيع طفل قبل ولادته» بـ20 ألف جنيه على «فيس بوك».. و«الوطن» تتواصل معها وتبلغ «القومى»

طلاب جامعات ميونيخ يدعمون مرضى السرطان فى الصعيد

طلاب جامعات ميونيخ يدعمون مرضى السرطان فى الصعيد

تعرض طفلها للبيع قبل ولادته.. و«الوطن» تبلغ «القومى»

تعرض طفلها للبيع قبل ولادته.. و«الوطن» تبلغ «القومى»

محشى «أبلة حكمت»: الحلة بـ10 جنيه.. والحسابة بتحسب

محشى «أبلة حكمت»: الحلة بـ10 جنيه.. والحسابة بتحسب

فى حب «سواقة الستات»: أولياء أمور يدعمون الفكرة «بتاخد بالها من العيال»

فى حب «سواقة الستات»: أولياء أمور يدعمون الفكرة «بتاخد بالها من العيال»

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