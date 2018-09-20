نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بشرية بقرية المحروسة، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن هذه القافلة تأتي في إطار القوافل المتنوعة التي تقوم بها الجامعة لخدمة أهالي جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن القافلة شارك فيها أطباء من كلية الطب والصيدلة، حيث تم توقيع الكشف الطبي، وتقديم العلاج المجاني لـ569، حيث جاءت الحالات كالتالي الرمد 99 حالة والصدرية 50 حالة والعظام 155 حالة والجلدية 95 حالة والنساء والتوليد 50 حالة والأطفال 120 حالة.