رئيس جامعة القاهرة يوجه بتسكين الطلاب من اليوم الأول للدراسة

أنهت جامعة القاهرة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2018/2019، المقرر انطلاقه السبت المقبل، حيث تستقبل الكليات نحو 250 ألف طالب وطالبة.

واستعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مع عمداء كليات الجامعة كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمة في العام الجامعي الجديد، فيما يتعلق بتجهيز المدرجات وقاعات الدروس، والمعامل والورش، والمكتبات، وإعلان الجداول الدراسية، مع بدء الدراسة، وتوزيع الطلاب علي الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة إنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشئون الطلاب.

وأكد الخشت، حسب بيان الجامعة، ضرورة العمل بالكليات على توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع، وانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة بالجامعة، كما أكد أن المدن الجامعية تكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب، مشددا على تسكين الطلاب من اليوم الأول للدراسة وفقا لجدول زمني محدد.

ووجه الخشت بضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، إلى جانب انتهاء الكليات من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة وتاريخ الجامعة بمشاركة الطلاب القدامى.

ودعا عمداء الكليات بالقيام بجولات داخل كلياتهم في اليوم الأول للدراسة، ووجه بضرورة وجود الأساتذة بين الطلاب والاقتراب منهم.

ومن المقرر أن يجري رئيس جامعة القاهرة جولات بالكليات في الأسبوع الأول من بدء الدراسة، ويلتقي خلالها عمداء الكليات والأساتذة والطلاب تزامنا مع بدء العام الجامعي الجديد.