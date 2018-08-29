أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنشاء وتحديث 31 معملا في الجامعة، وافتتحت بعضها في كلية الصيدلة، وسيفتتح البعض الآخر في كليات الطب البيطري والعلوم والزراعة.

وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في جامعة القاهرة لعرض إنجازات عام منذ توليه رئاسة الجامعة، أن جامعة القاهرة فازت بأكثر من ربع جوائز الدولة، نشر 4 آلاف و80 بحثا علميا.

وأكد أن الجامعة بذلت مجهوا كبيرا في الأنشطة الطلابية، والحصول على المركز الأول في مسابقة إبداع، مبينا أن الجامعة أطلقت مسابقة تطوير العقل المصري، مؤكدا تنفيذ 5848 نشاطا خلال العام الماضي.

وأشار إلى تنفيذ 7 مشروعات قومية، ومشروعات بحثية بالأسماك والدواجن، وقريبا سيتم الانتهاء منها، و4 مشروعات خاصة بتطوير العقل المصري، ومشروعات خاصة بثقافة الوفرة، والعمل على ترميم وصيانة 100 آثر في مشروع القاهرة التاريخية بكليتي الآثار والهندسة.