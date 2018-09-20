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وفد زامبي يتفقد المشروعات الإنتاجية في سجون طرة

وفد زامبي يتفقد المشروعات الإنتاجية في سجون طرة

الدفاع الروسية تغلق مناطق بحرية شرقي "المتوسط"

الدفاع الروسية تغلق مناطق بحرية شرقي "المتوسط"

رئيس جامعة القاهرة يوجه بتسكين الطلاب من اليوم الأول للدراسة

رئيس جامعة القاهرة يوجه بتسكين الطلاب من اليوم الأول للدراسة

محافظ أسيوط: إنشاء وحدة جديدة للموارد المميكنة لتحقيق الشفافية

محافظ أسيوط: إنشاء وحدة جديدة للموارد المميكنة لتحقيق الشفافية

إغلاق 46 صيدلية مخالفة بمراكز ومدن المنيا

إغلاق 46 صيدلية مخالفة بمراكز ومدن المنيا

دوري رياضي للمتعافين من الإدمان في بورسعيد بمشاركة 120 شخصا

دوري رياضي للمتعافين من الإدمان في بورسعيد بمشاركة 120 شخصا

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مرمطة المواطنين فى مكاتب التموين.. وشعار الموظفين: «تعالى الشهر الجاى تلاقى بطاقتك»

سيدة تعرض «بيع طفل قبل ولادته» بـ20 ألف جنيه على «فيس بوك».. و«الوطن» تتواصل معها وتبلغ «القومى»

سيدة تعرض «بيع طفل قبل ولادته» بـ20 ألف جنيه على «فيس بوك».. و«الوطن» تتواصل معها وتبلغ «القومى»

طلاب جامعات ميونيخ يدعمون مرضى السرطان فى الصعيد

طلاب جامعات ميونيخ يدعمون مرضى السرطان فى الصعيد

تعرض طفلها للبيع قبل ولادته.. و«الوطن» تبلغ «القومى»

تعرض طفلها للبيع قبل ولادته.. و«الوطن» تبلغ «القومى»

محشى «أبلة حكمت»: الحلة بـ10 جنيه.. والحسابة بتحسب

محشى «أبلة حكمت»: الحلة بـ10 جنيه.. والحسابة بتحسب

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