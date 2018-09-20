لقى شخص مصرعه، متأثرا بصعق كهربائي بإحدى المزارع بقرية الحداد القبلي التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، بوفاة شخص إثر صعق كهربائي بإحدى المزارع بقرية الحداد القبلي بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة "محمد. غ. م" 33 سنة عامل بمزرعة ملك "خميس. م. ا" 52 سنة فلاح مقيم عزبة الواعظ بدائرة المركز، وبمناظرتها تبين وجود سلك كهربائى بيده اليمنى وبه آثار حروق بأصابع اليد والساق اليمنى.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره وجود حروق بأصابع اليد اليمنى، وحرق بسيط بالساق اليمنى ادعاء صعق كهربائي ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

وتحرر المحضر اللازم.