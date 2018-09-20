استقبلت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، soyata maiga رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ضمن زيارتها للقاهرة والتي تستمر لمدة أسبوع.

وعرضت العشماوي، خلال اللقاء، جهود المجلس في إنفاذ حقوق الطفل والسياسات المتبعة في هذا الشأن، من خلال الاستراتيجية الوطنية 2018 – 2030، وآليات حماية الطفل على المستوى القومي والتي تتمثل في لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات، واللجان الفرعية والأحياء والمراكز، كما عرضت الإطار التشريعي المنظم لبعض القضايا الخاصة بالطفولة.

وأشادت رئيسة اللجنة الإفريقية، من عرض وصفته بـ"الرائع" عن جهود مصر في إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، لا سيما الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، خصوصا أن مصر عضو في اللجنة الإفريقية لحقوق الطفل.

وأكدت، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة له أهمية كبرى ومهمة للغاية باعتباره الجهة الوطنية المسؤولة عن الأطفال بداية من الوقاية والحماية وتقديم الدعم ورسم السياسات.

كما أشادت رئيسة اللجنة بجهود المجلس، في قضية الهجرة غير الشرعية وإجراءات العودة الطوعية والإطار التشريعي المنظم لهذه القضية الشائكة والمتمثل في قانوني "مكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية".

كما زارت خط نجدة الطفل 16000، حيث نوّهت بآلية عمله كآلية مجتمعية مهمة متخصصة في إدارة الحالات، كما بحثت سبل التعاون وتبادل الخبرات في بعض القضايا التي تخص الطفولة والأمومة.