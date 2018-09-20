أقام الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، حفل استقبال في منزله، بمناسبة تعيين السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، سفيرًا لمصر لدى كندا.

وحضر الحفل عدد من السفراء ورؤساء التحرير والإعلاميين وأساتذة العلوم السياسية، وأشاد السفير أحمد أبوزيد بالتعاون الإيجابي بين وسائل الإعلام ووزارة الخارجية طيلة السنوات الماضية، التي شهدت الكثير من التغيرات والتحولات.

كما أشاد المسلماني بدور السفير أحمد أبوزيد الكبير، الذي يحظى بالاحترام والتقدير داخل الأوساط الصحفية المصرية، مضيفا: "السفير أبوزيد وأنا كنّا زملاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والحضور جميعا يتمنون له التوفيق في موقعه الجديد سفيرا في كندا".