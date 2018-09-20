رئيس الوزراء: تفعيل الموافقات المسبقة على المشروعات لتشجيع الاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، إن الحكومة ستتخد عددًا من الإجراءت؛ لتشجيع الاستثمار في مصر كأحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تفعيل الحصول على الموافقات مسبقًا على المشروعات الاستثمارية قبل بداية المشروع بحيث يبدأ المستثمر مشروعه وهو يحمل كل الموافقات المطلوبة، وكذا منظومة الشباك الواحد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات الجديدة تعني وجود فرص عمل للشباب وهو، ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه.