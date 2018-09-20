تفقد العميد فادي وديع رئيس مركز ملوي بالمنيا، مستشفى ملوى العام، للتأكد من انضباط الخدمة وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة داخل صيدلية المستشفى وتواجد الطاقم الطبي وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وقال رئيس مركز ملوي بالمنيا، إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا شدد على متابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والوحدات الصحية، مع التأكيد على حسن معاملة المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية المطلوبة.

رافق رئيس المركز، خلال جولته إدارة التفتيش الإداري ونواب المركز، وتفقد رئيس المركز عدد من أقسام المستشفى شملت وحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية.

وأكد رئيس المركز أن هناك متابعة مستمرة للمستشفى والوحدات الصحية على مستوى المركز لمتابعة مستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.