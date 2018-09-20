يقدم البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، عددًا من العروض المسرحية المتنوعة ما بين الكوميديا السياسية والاجتماعية والعروض الموسيقية، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال على مسارح الدولة المختلفة.

وتنشر "الوطن" خريطة العروض الفنية في الفترة تبدأ من اليوم وحتى 22 سبتمبر الجاري، التي جاءت كما يلي:

1 – عرض "الطوق والأسورة":

يستضيف مسرح السلام العرض المسرحي "الطوق والأسورة"، ضمن فعاليات عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، والحاصل على جائزة أفضل إخراج من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثامنة، وتدور أحداثه في صعيد مصر ويصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.

يعرض الخميس فقط، في الساعة السابعة، وعرضا آخر التاسعة مساء، والعرض مجاني.

2 – عرض "أبوكبسولة":

يعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، بطولة مصطفى أبوسريع، حسن عبدالفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، وأبطال فرقة مسرح الإسكندرية، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي، الساعة التاسعة مساء.

أسعار التذاكر : 25، 50، 75، 100 جنيها.

3 – عرض "شيكو وأمير الغابة":

يقدم قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية عرض "شيكو وأمير الغابة" للأطفال، بطولة محمد الجندي، محمد دياب، بسام ممدوح، محمد بكري، آية أبوزيد، شيري المصري، و مجموعة من الأطفال، تأليف وإخراج ريهام عبدالحميد، في السابعة مساء.

أسعار التذاكر 21 جنيها.