تفقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم، المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للاطمئنان على سير الأعمال ومتابعة إنهاء الإنشاءات بالمدرسة استعداداً لبدء الدراسة بها العام الحالي.

واستمع محافظ مطروح، لشرح من استشاري المدرسة على أهم مراحل تنفيذ المشروع وما تتميز به المدرسة في المعامل والإنشاءات.

ونبه محافظ مطروح على ضرورة سرعة الانتهاء من اللمسات النهائية بالمدرسة النووية وجاهزيتها من مباني ومعامل وأثاث تمهيدًا لبدء الدراسة الفعلية بها مع انطلاقة العام الدراسي الحالي.

وأوضح محافظ مطروح أن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة جرى اختيار موقعها لتميزه كموقع لوجيستي واستراتيجي في المنطقة مع إطلاق المشروع النووي السلمي المصري، وما سيكون لتلك المدرسة من فاعلية في تدريب و تأهيل على أحدث تقنيات الطاقة النووية علمياً وعملياً.

ووجه الغرابلي، بسرعة الانتهاء من التعاقد مع شركة أمن وتركيب منظومة كاميرات مراقبة داخل وخارج المدرسة ولفت إلى أن المدرسة النووية ستكون نموذج لجميع مدارس الجمهورية.

رافق محافظ مطروح المهندس تامر سعيد السكرتير العام، والمهندس أحمد الإسكندراني رئيس مدينة الضبعة، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.