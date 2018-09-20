طارق سعد يتعاقد على كتابه الأول "الحكاية فيها منَا"

تعاقدت دار "ديير" للنشر، مع الإعلامى والكاتب الصحفى "طارق سعد" على نشر كتابه الأول "الحكاية فيها منَا".

وفى تصريح خاص لـ"الوطن"، كشف "طارق" عن تفاصيل الكتاب قائلاً: "الكتاب عبارة عن تجربة إبداعية جديدة ومختلفة، عبارة عن حلقات درامية مكتوبة لمجموعة قصص متنوعة من وحى الواقع، وتتكون كل حدوتة من 5 حلقات، وهى المرة الأولى التى سيحمل فيها كتاب مطبوع مسلسلا كاملا 30 حلقة، من مجموعات حلقات لأفكار متنوعة تناقش للمرة الأولى، وهو ما سيحول صفحات الكتاب لأول مرة إلى شاشة مقروئة".

وأهدى "طارق" هذه التجربة إهداءً خاصاً لجريدة "الوطن" وأسرتها التى يسعد بانتمائه إليها بمقالاته النقدية بباب "حكاوينا" على موقعها الإلكتروني.

ومن المنتظر أن يصدر الكتاب في معرض الكتاب المقبل، وسيشهد حفل توقيعه أجواء خاصة بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام والثقافة والمجتمع.