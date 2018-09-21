أشادت الإعلامية منة فاروق خلال برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم" بتقرير نشره موقع "الوطن" بعنوان "من الليمون والنعناع..هويدا تحارب السرطان وتعول أبناءها وأحفادها"، أعده الزميلان منة العشماوي، ورامي الجزيري، يتناول قصة امرأة عجوز تركت عملها كممرضة، واتجهت لبيع النعناع والليمون بعد إصابتها بمرض السرطان.

وروت منة العشماوي، الصحفية بجريدة "الوطن"، قصة تعرفها على هويدا قائلة إنها وزميلها الصحفي رامي الجزيري، لفتت انتباههما السيدة التي كانت تجلس على كرسي بجانب محل صغير وعيناها مليئة بالدموع، ويظهر عليها علامات الحزن والتعب، وهو ما جعلهما يتحدثان إليها ليعرفا قصتها.

وأضافت "العشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "مساء دريم" المذاع عبر فضائية "دريم" أن هويدا تتجاوز الـ50 عاما، وزوجها متوفى منذ أكثر من 30 عاما، وتعول خمس أبناء، وكانت تعمل ممرضة بمستشفى في منطقة مصر الجديدة، ولكن اكتشفت من أربع سنوات أنها مصابة بمرض السرطان، فاضطرت أن تترك عملها كممرضة، وتتجه لبيع الليمون والنعناع.

وأشارت العشماوي، إلى أن هويدا تواجه عدة مشكلات في حياتها، موضحة أن اثنين من أولادها توفيا، فأصبحت تتولى مسؤولية ثلاثة أولاد بالإضافة إلى ستة أحفاد، بجانب مرضها الشديد الذي يعوقها بشكل كبير عن العمل.

وتابعت أن هويدا رفضت نشر صورتها حتى لا تتسبب في أي مشكلات لأولادها أو أحفادها، مؤكدة: "هي كل اللي بتتمناه أن يكون لها عمل ثابت بدلا من التجول في الشوارع خاصة بعد تقدم عمرها".