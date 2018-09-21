شارع النصر بالغردقة يغرق في مياه الصرف الصحي

تسبب انفجار ماسور مياه صرف صحي، إلى غرق شارع النصر بمدينة الغردقة، وتراكمت المياه بكميات كبيرة، وتسببت في تعطيل الحركة المرورية، وتحول الشارع إلى بركة من المياه.

وقال عدد من أهالي المنطقة، إنهم فوجئوا بكمية كبيرة من مياه المجاري تدخل عليهم نتيجة كسر في خط للصرف الصحي، وخلال دقائق تجمعت كميات كبيرة من المياه، ولم يتمكنوا من السيطرة عليها، وجارٍ الاتصال بشركة المياه لتصليح العطل وكسح المياه التي أغرقت الشارع الرئيسي بالمدينة.

وأعلنت شركة المياه في الغردقة، تعاملها الفوري مع كافة البلاغات التي يتم تلقيها عبر الخط الساخن 125، ويعمل على مدار 24 ساعة على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها، ويتم إنهاء البلاغات بعدة مناطق في جميع مدن المحافظة يوميًا.