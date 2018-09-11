محافظ البحر الأحمر: الانتهاء من أعمال محطة تحلية مياه الشلاتين قريبا

أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، أنه جارٍ الانتهاء من كل أعمال محطة تحلية مياه الشلاتين، التي كانت مطلب أساسي لأهالي المدينة، مشيرًا إلى أنها ستدخل المحطة الخدمة خلال الفترة المقبلة بقدرة إنتاجية 3000 متر مكعب يوميًا كمرحلة أولى، فيما سيتم استكمال العمل بها حتى تصل الطاقة الإنتاجية لها 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، بتكلفة تتجاوز الـ200 مليون جنيه.

وأشاد المحافظ، بجودة المياه المنتجة من المحطة وأنه سوف جرى الانتهاء من تركيب كل شبكات مياه أرضية من البلاستيك بدلًا من الشبكة الحالية لتحسين جودة المياه، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تشغيل محطة تحلية مياه البحر الجديدة بمدينة الشلاتين حتى تساهم وتخدم مجزر الشلاتين الآلي.

ووجه المحافظ بضرورة سرعة الانتهاء من باقي الأعمال بالمحطة، حتى يتم الانتهاء منها ودخولها الخدمة في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن هذه المحطة فور الانتهاء منها سيصل إجمالي مياه التحلية بمدينة الشلاتين إلى 20 ألف طن يوميا، مما يساهم في توفير المياه بصفة دائمة لأهالي الشلاتين.