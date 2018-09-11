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نيفين جامع: ندرّب العمالة الفائضة على تملك مشروعات صغيرة

نيفين جامع: ندرّب العمالة الفائضة على تملك مشروعات صغيرة

استقالة لجنة الوفد بالعمرانية اعتراضا على فصل فؤاد: "القرار غير لائحي"

استقالة لجنة الوفد بالعمرانية اعتراضا على فصل فؤاد: "القرار غير لائحي"

محافظ البحر الأحمر يتفقد تطوير ميناء الصيد بالشلاتين

محافظ البحر الأحمر يتفقد تطوير ميناء الصيد بالشلاتين

محافظ البحر الأحمر: الانتهاء من أعمال محطة تحلية مياه الشلاتين قريبا

محافظ البحر الأحمر: الانتهاء من أعمال محطة تحلية مياه الشلاتين قريبا

محافظ البحر الأحمر يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم

محافظ البحر الأحمر يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم

5 آلاف لأسرة كل متوفى.. محافظ أسيوط يصل لموقع العقار المنهار بمنفلوط

5 آلاف لأسرة كل متوفى.. محافظ أسيوط يصل لموقع العقار المنهار بمنفلوط

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"أحمد" ضاعت بطاقته فعزاه أصدقائه على وفاته بحادثة: "أنا عايش والله"

"أحمد" ضاعت بطاقته فعزاه أصدقائه على وفاته بحادثة: "أنا عايش والله"

مصادر قضائية: "أبوتريكة" ضمن قائمة المصادرة أموالهم

مصادر قضائية: "أبوتريكة" ضمن قائمة المصادرة أموالهم

"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

لماذا انفصل "مرتكب مذبحة الشروق" عن زوجته قبل 72 ساعة من مقتلها؟

لماذا انفصل "مرتكب مذبحة الشروق" عن زوجته قبل 72 ساعة من مقتلها؟

أحذية وعطور ومساحيق تجميل.. "حتى رأس السنة الهجرية بقى ليها عروض"

أحذية وعطور ومساحيق تجميل.. "حتى رأس السنة الهجرية بقى ليها عروض"

أماكن المدن الجديدة التي تقيمها "الإسكان" لاستيعاب 30 مليون نسمة

أماكن المدن الجديدة التي تقيمها "الإسكان" لاستيعاب 30 مليون نسمة

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