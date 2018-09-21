ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، زوجا تعدى بالضرب على زوجته حتى الموت داخل منزل العائلة، بسبب خلافات عائلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام يفيد بورود المدعوة (منى ا. ا.- 32 سنة- ربة منزل) مقيمة بعزبة حمد بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، مصابة بكسور في أماكن متفرقة من جسدها، ووفاتها بسبب كسر في الجمجمة.

وأوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي، بناءا على توجيهات من اللواء سعيد شكري مدير مباحث الجنائية، ضم كل من الرائدين محمد عاصم وحازم حسام مفتشا فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وبانتقال قوات الشرطة إلى موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان تبين مقتل ربة المنزل على أيدي زوجها، بعدما تعرضت للضرب والعنف والقسوة بسبب خلافات عائلية بين أولادهما الأربعة، ما أدى إلى سقوط الزوجة من أعلى سلالم المنزل، ونقلها مصابة إلى المستشفى العام ووفاتها.

بتقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط الزوج المتهم (م. ن.- 37 سنة- عامل) مقيم بعزبة حمد بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على الجثة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث حول الحادث.