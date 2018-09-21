قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة تعمل على ضخ استثمارات ضخمة من أجل جذب المستثمرين، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها وقلة الموارد المالية التي تعاني منها.

وأضاف محمود، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "استثمرنا أكثر من تريليون جنيه في البنية التحتية خلال الـ4 سنوات الماضية، وهو ما سنجني ثماره في القريب العاجل".

وتابع: "عملنا على إنشاء المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملة من أجل جذب المستثمرين".