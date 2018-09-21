كشف محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن تفاصيل اجتماع الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين بجميع مديري الإدارات التعليمية بجنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ، موضحا أن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أكد أن مدير الإدارة هو المسؤول الأول في إدارته وعليه اتخاذ جميع القرارات طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل، مضيفا أن أبواب وزارة التربية والتعليم مفتوحة لجميع المعلمين وأن الوزارة حددت الثلاثاء من كل أسبوع للاستماع إلى المعلمين وشكواهم وأنه حريص على التواجد معهم لمدة 3 ساعات أسبوعيا.

وأوضح عقل، أن الدكتور عمر أكد أن الجدية هي شعار وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة كما جرى مناقشة التحديات التي تواجه كل إدارة على حدة مع مدير الادارة الذي يعمل بها للعمل على مواجهتها وفقا للإمكانيات المتاحة في الفترة الحالية.

وأشار عقل إلى أنه طالب بالتكاتف والدعم بين الجميع في الميدان والقيادات في المديريات والعمل كفريق واحد، موضحا أن الوزارة وضعت خطة لترشيد النفقات العامة وهناك خطة لتنمية الموارد ذاتيا، لافتا إلى أن عمر أكد أن الوزارة ستدعم قرار الدولة بأهمية تطوير التعليم لأنه اتجاه الدولة والقيادة السياسية كما طالب بالبعد عن الروتين خاصة أننا في مرحلة التكاتف والشفافية التامة، مشددا على منع نشر أي مستند حكومي على مواقع التواصل ومن يخالف ذلك ستتخذ ضده الإجراءات القانونية بالإضافة إلى ضرورة تجهيز الاستراحات بما يتلائم مع مكانة المعلم الاجتماعية.