قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه خاطب مؤسسة الرئاسة، بشأن عقد ملتقى سانت كاترين للسلام الدولي تحت شعار "هنا نصلي معا" تحت رعاية الرئيس السيسي، وأن يجري انعقاد المؤتمر بشكل سنوي.

واقترح الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، طباعة كتاب أو منشور يوضح أماكن السياحة الدينية في مصر، لتوزيعها على السياح والمشاركين في المؤتمر، مشيرا إلى وجود 3 كنائس في العالم ومراكز ثقافية عالمية، يمكن مخاطبتهم للمشاركة في المؤتمر.

وعقب المحافظ، أنه سيجري الاستعانة بالأئمة الذين يتحدثون لغات أجنبية للمشاركة، مطالبا "الاوقاف" بتحديد أسماء المراكز الإسلامية الكبرى بالعالم لدعوتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أسامة الأزهري، وكيل المجلس، لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة المؤتمر الدولي بعنوان "ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي" تحت شعار "هنا نصلي معا" في الفترة من 18– 19 أكتوبر 2018 بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.