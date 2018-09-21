تابع اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، استكمال أعمال سحب مياه الصرف الصحي وأعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحي من محطة 7 الفرعية إلى محطة 8 الرئيسية حتى تأكد من تيسير حركة المرور بطريق النصر.

جاء ذلك نتيجة وقوع عطل بخط الصرف الصحي أدى إلى تراكم كميات من المياه بطريق النصر أحد شرايين المدينة، وعلى الفور اتجه المحافظ إلى منطقة العمل لمتابعة سيرها والتشديد بسرعة الانتهاء واستكمال سحب المياه من الطريق وتيسير حركة السيارات والمشاه.

كما وجه المحافظ، تعليماته للمهندس يحي صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي واللواء علي شوكت، رئيس الوحدة المحلية بمتابعتهم لموقف الأعمال حتى الانتهاء تماما من سحب كمية المياه نهائيا من الطريق وعودته إلى حالته الطبيعية.