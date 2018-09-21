نظمت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم، فعاليات الماراثون الرياضي لسباقات "الجري، المشي، الدراجات" تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة".

جاء ذلك بمشاركة 300 شاب وفتاة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، وتوجيهات محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور أيمن عقبة، وكيل المديرية لشؤون الرياضة، وشويكار الخطيب، مدير عام إدارة الرياضة، والدكتور خالد الشرقاوي، مدير المنشآت الرياضية، والدكتور محمد منصور، مدير إدارة شباب طنطا ثان، وانطلقت فعاليات الماراثون من أمام مسجد الشيخة صباح في شارع البحر، حتى ميدان الجمهورية على بعد مسافة 600م، وفي نهاية الماراثون تسلم الجوائز للفائزين.

قال محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إن فعاليات ماراثون السباقات يأتي في ظل اهتمام وزير الشباب والرياضة، بعمل مسابقات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بمختلف محافظات الجمهورية لجعل الرياضة أسلوبا متكاملا للحياة.