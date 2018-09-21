توجهت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية السمكية والداجنة، إلى محافظة البحيرة لتفقد لجان التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقرية النجيلي بمركز أبوالمطامير.

والتقت محرز أهالي القرية أثناء توجههم للتحصين، والذين أكدوا معرفتهم بموعد الحملة من خلال الإعلام والتنبيه في المساجد.

من ناحيتها، ناشدت الدكتورة منى محرز أهالي القرية والمربيين بضرورة الالتزام بحملات التحصينات التي تحددها الدولة، لما لها من أهمية في الحفاظ على الثروة الحيوانية للمربي.

و أكدت نائب وزير الزراعة، أن الوزارة توفر اللقاحات وأدوات الحقن والسنون والملابس الواقية قبل بدء الحملة، وما يجدر الإشارة إليه، أنه جرى إنشاء عدد من الثلاجات المركزية لحفظ اللقاحات، كما تستخدم "تانكات" مبردة للحفاظ على اللقاحات، أيضا تمنع الأجازات للأطباء البيطرين، مؤكدة على التزامهم بإجراءات الأمان الحيوي.

وأوضحت محرز أن المحافظين يدعمون حملات التحصين بوسائل الانتقال للأطباء البيطريين ومعاونيهم، وكذا توفير التأمين اللازم للحملة.

وطالب أهالي القرية بإنشاء وحدة بيطرية لخدمة القرية والقرى المحيطة، وأبدوا استعدادهم بالدعم المادي، وكلفت محرز مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة دراسة إنشاء الوحدة البيطرية بالقرية.

وفي أثناء الجولة، زارت محرز مركز تجميع الألبان، القائم على إرشاد المربين بالإجراءات الصحيه لحلب وتجميع الألبان، كما يتم فحصها والتأكد من صلاحيتها للحفاظ على صحة المواطنين، ويعمل المركز بدور تسويقي للألبان بين المربيين ونقله إلى مصانع منتجات الألبان مما يحقق عائد عادل.

وناشدت محرز الشباب بالتقدم لعمل مراكز تجميع للألبان بقراهم بالحصول على قروض ميسرة، من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%، إذ يعتبر من المشروعات الهامة والمطلوبة لتجميع الألبان من الفلاحين والمربيين.