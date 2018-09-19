قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، عن مسابقة لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة، وفتح باب التقدم للراغبين في شغلها طبقاً للقانون.

وقال أبوستيت، إن الدرجات المزمع الإعلان عنها تشمل 3 درجات من المستوى الوظيفي الممتازة "رئيس قطاع" و 13 درجة من المستوى الوظيفي العالية، من بينها 9 درجات رئيس إدارة مركزية و4 درجات مدير مديرية، فضلاً عن 7 درجات من المستوى الوظيفي مدير عام.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه شكلت لجنة برئاسته، وتضم من بين أعضائها الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة الأسبق، والدكتور ممدوح فوزي عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس الأسبق، والدكتور ربيع صادق وكيل كلية الزراعة بجامعة القاهرة الأسبق، لفحص طلبات المتقدمين لشغل تلك الوظائف فور الإعلان عنها، وعقد المقابلات الشخصية معها، مع مراعاة مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية، والخبرة والسيرة الطيبة والسمعة الحسنة، وما تم إنجازه من أعمال خلال المسيرة الوظيفية.

وأوضح أبوستيت، أن اللجنة ستتولى أيضا ًالإشراف على الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، والتي سيعلن عن شروطها، لضمان اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظيفة.

وتشمل الوظائف المزمع الإعلان عنها، رؤساء قطاع الإرشاد الزراعي، قطاع الخدمات الزراعية، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية لحماية الأراضي، الإدارة المركزية للمكافحة، الإدارة المركزية للإنتاج الحيواني، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الإدارة المركزية للشئون الهندسية، الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، الإدارة المركزية للتدريب، الإدارة المركزية للشئون المالية، الإدارة المركزية للخدمات الطبية.

كما تشمل مجموعة الوظائف أيضاً مدير مدرية الزراعة بالدقهلية، ومدير مديرية الزراعة بالغربية، ومدير مديرية الزراعة بالمنوفية، ومدير مديرية الزراعة ببني سويف، فضلاً عن مدير عام الإدارة العامة لمعايير وتطوير التقاوي، ومدير عام الإدارة العامة للسياسات الزراعية، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الريفي، ومدير عام الإدارة العامة لشئون مجلس الوزراء والإتصالات، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه والتعاون، ومدير مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة.