اصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بجنوب سيناء بالقرب من منطقة مفارق كاترين.

تلقى اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من العميد مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم (329 ) أ . س . د على بعد 20 كيلو متر من منطقة مفارق كاترين اتجاه مدينة الطور.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من مدحت مصطفى محمود 45 سنة، ومحمود نصر عبد الحليم 32 سنة، وعلاء الدين محمد مرعي، 46 سنة، وماجد محمد عبد السميع، 46 سنة وجميعهم من القاهرة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الطور العام لتلقي العلاج وجاري اتخاذ التحريات لمعرفة أسباب وقوع الحادث.