"زراعة الوادي الجديد" تعلن إصابة 1274 وحدة سكنية بالنمل الأبيض

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن حصر الوحدات السكنية المصابة بحشرة النمل الأبيض "القرضة" بإجمالي 1274 وحدة سكنية في 6 مناطق بمراكز المحافظة الـ5.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن المديرية نجحت في علاج 86 وحدة سكنية وذلك بعد رصد الإصابة في 318 وحدة سكنية بالخارجة، 569 بمركز باريس، 40 بمركز بلاط، و78 بمدينة موط بالداخلة، و130 بقرية القصر بالداخلة، و139 بمركز الفرافرة.

أضاف المرسي، أن المديرية رفعت حالة الطوارئ لمواجهة الإصابة وشكلت فرق علاجية للمقاومة الجماعية للحشرة في مناطق الإصابة، حيث إن أعمال مقاومة النمل الأبيض مستمرة على مدار اليوم للمنازل المتضررة، بجميع مراكز المحافظة من خلال الأخصائيين ومشرفي المقاومة بالقطاع الزراعي بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة تدعم أعمال المقاومة بالمحافظة بالمبيدات اللازمة، والتي تقدر بـ600 لتر في العام، منها ما يجري صرفه بالمجان للحالات غير القادرة والمتضررة بالفعل من النمل الأبيض، ومنها ما يجري صرفه بمقابل مادي لأعمال المقاومة الوقائية للإنشاءات الحديثة، وأنه جرى إطلاق حملات للتوعية بمخاطر حشرة النمل الأبيض، وطرق الوقاية منها من خلال تنظيم الندوات التثقيفية بالتعاون مع عدة جهات منها مراكز الإعلام والإذاعة والشباب والرياضة والثقافة، بالإضافة إلى العمل على إصدار شهادة من مديرية الزراعة للمنشآت الحديثة تفيد بإتمام أعمال المكافحة لحشرة النمل الأبيض، كإجراء وقائى يحفظ هذه المنشآت من التعرض لإصابة النمل الأبيض.

وأضاف المهندس سمير عبد اللطيف، مدير الإدارة الزراعية بمركز باريس، أن الإدارة الزراعية تواصل حاليا حصر المنازل التي تعاني من الحشرة، والمصابة بحشرة النمل الأبيض" القرضة"، والتي وصل عددها حتى الآن 750 منزلًا، وجاري حصر باقي المنازل المصابة لبدء المقاومة الجماعية خلال الفترة القليلة المقبلة.