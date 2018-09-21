اتفق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع مجموعة من رجال الأعمال من أبناء المحافظة على أن يتولى صندوق المنطقة الحرة بالتعاون مع رجال الأعمال المصروفات الدراسية الخاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية التي تقع في نطاق أحياء الزهور والمناخ والضواحي والحالات المستحقة في المناطق الأخرى الأكثر احتياجا.

وأكد المحافظ، تقديره لهذه المبادرة والمشاركة لرجال الأعمال التي تعلي روح الوفاء والتكافل بين أبناء المحافظة، معربا عن ثقته في أن رجال الأعمال من أبناء بورسعيد سيكونون دائما عند حسن الظن بهم لإعلاء روح المشاركة المجتمعية كما أن المحافظة ستكون دائما داعما ومشاركا في كل المواقف التي تكون دائما في صالح المواطنين خاصة أصحاب الحاجات منهم.