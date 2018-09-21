حررت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 47 محضرا متنوعا (إيقاف أعمال، نظافة، إشغال طريق) بقريتي صفط الخمار وبني محمد سلطان، تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بمواصلة إعمال القوانين المنظمة في جميع أعمال البناء والتراخيص ومتابعة منظومة النظافة.

قال محمد سيد علي، رئيس المركز، إن الجهود مستمرة في حملات النظافة والتجميل بقرى المركز وأحياء المدينة حيث جرى تركيب وصيانة الكشافات بنطاق قرى (بني محمد سلطان وصفط الخمار ودمشاو هاشم والشيخ عيسى) وتجميل أعمدة الإنارة بطريق كل من (ريدة، دوار شعراوي، جسر طراد النيل، مصر أسوان).