فوج سياحي ألماني يصل إلى مرسى تل العمارنة بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت بمرسى تل العمارنة بمركز ملوي وفدا سياحيا ألمانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية على أرض المحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وأشار الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، إلى أن زيارة الوفد للمحافظة تستغرق 3 أيام، ويتضمن البرنامج زيارة العديد من الأماكن الأثرية والسياحية.

وكشفت مصادر بالسياحة، أنه من المقرر أن يتوجة الوفد إلى منطقة آثار تونا الجبل التي تعد من أهم المناطق الأثرية في مركز ملوي بأقصى جنوب غربي المحافظة وسيكون في استقبالهم فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بالمنطقة، حيث سيشرح لهم أهم الآثار التي توجد بالمنطقة وتعود إلى حقب هامة في التاريخ المصري القديم.