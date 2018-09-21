نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر"، فيديو يسخر فيه الأخير من حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني الموالي لإيران.

وكتب أفيخاي معلقا على الفيديو: "يا نصرالله قلت إنك لا تختبئ، بل إنك موجود في "مكان ما". طيّب.. تعال نلعب: إذا ما كنت موجود مع جمهورك، وإذا غِبت عن المنصة في كل مهرجان ينظمه تنظيمك وحتى إذا امتنعت عن الوصول إلى الدول التي يتواجد فيها أنصارك باسم ولاية الفقيه.. فأين أنت؟ سيبقى المخبأُ مخبأً مهما حاولت تغيير اسمه".

وكان نصرالله، قد هاجم إسرائيل في خطابه الأخير بمناسبة "عاشوراء"، وتحدث عن "مصير لم تتوقعه" إسرائيل إذا فكرت مجددا في شن حرب على لبنان.