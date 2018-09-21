القبض على مسجل خطر متهم في 16 قضية قتل وسرقة بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث المطرية، من إلقاء القبض على مسجل شقي خطر، من العناصر الخطرة والذي جرى استهدافه أكثر من مرة، بعد اتهامه في 16 قضية منها قتل وسرقة بالإكراه وصادر ضده أحكام بالسجن المشدد وبحوزته بندقية آلية وهيروين.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز المطرية، أكدتها التحريات السرية الموثوق فيها، بتحديد مكان المدعو "أحمد. ف. ف"، 38 سنة، عاطل، ومقيم بندر المطرية مسجل شقي خطر فرض سيطرة ونفوذ، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ضبط المتحري عنه وبحوزته بندقية آلية وبخزينتها 12 طلقة من ذات العيار، و2 حصوة غير منتظمة متوسطة الحجم بيج اللون، وعدد 23 تذكرة هيروين وزنوا 110 جرام ومبلغ مالي 350 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بصحتها وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وجرى تحرير المحضر رقم 8561 لسنة 2018 جنايات مركز المطرية.