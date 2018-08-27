نفت مديرية أمن الدقهلية، اليوم من تردد من هروب والد الطفلين "ريان ومحمد"، بعد فك الكلبشات وحاول الانتحار من نافذة المحكمة.

وقال مديرية الأمن، في بيان لها، إن ما تردد حول محاولة المتهم الانتحار من أعلى مبنى محكمة الدقهلية لا أساس له من الصحة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة دكرنس الجزئية بمحافظة الدقهلية، قد قرر حبس المتهم محمود نظمي السيد،33 سنة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لكل من طفليه "ريان، 5 سنوات، ومحمد 3 سنوات" مع سبق الإصرار والترصد بإلقائهما في نهر النيل، ومحاولة تضليل العدالة في افتعال مواقف لإبعاد الاتهام عنه.