طالب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بإزالة كافة التعديات على طريق "أبو الريش - قراقص"، ورفع كفاءة سوق أفلاقة للخضر والفاكهة وتطويره، ومصادرة كافه التعديات والسيارات القديمة داخل السوق وتحرير محاضر تموينية ومخالفات للتجار العشوائيين المخالفين.

وكان المحافظ، يرافقه اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، والمهندس عبدالرحمن الشهاوي، السكرتير العام للمحافظة، أجروا اليوم، جولة بمدينة دمنهور، للوقوف على مستوى الخدمات ومتابعة استكمال المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين، والاطمئنان على مستوى رفع كفاءة النظافة بالشوارع.