قالت قناة"آرتي"الروسية، إن عدة انفجارات هزت حي الحمدانية، أكبر حي سكني في مدينة حلب السورية، جراء إطلاق صواريخ مجهولة الهوية عليه.

وأكد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن صواريخ ثقيلة سقطت على حي الحمدانية ومشروع 3 آلاف شقة، على مقربة من الأكاديمية العسكرية، مشيرين إلى سماع صافرات سيارات الإسعاف بالمنطقة.

وحمل معظم النشطاء، المسلحين المنتشرين في حي الراشدين غرب حلب المسؤولية عن القصف، مع غياب معلومات موثوق بها حول ما إذا كان الهجوم أسفر عن أضرار بشرية، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية.